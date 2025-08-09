الإمارات تحظر حركة السفن والبواخر بين موانئها وميناء بورتسودان

متابعات – السوداني

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، حظر إصدار تصاريح الإبحار للسفن التي ترفع علمها والمتجهة إلى ميناء بورتسودان بالسودان، في خطوة تعكس التصعيد الإماراتي المتواصل من ضد السودان.

ووجهت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية تعميماً إلى جميع وحداتها، يقضي بتعليق كافة التعاملات البحرية مع ميناء بورتسودان، مؤكدة أن هذا القرار يتماشى مع المصالح الاستراتيجية للدولة.

وشملت القيود تعليق تصاريح الإبحار، وحظر حركة البضائع والحاويات، سواء الواردة أو الصادرة، التي يكون مصدرها أو وجهتها ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الشحن العابر (الترانزيت) في جميع الموانئ والمحطات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

يذكر ان مجلس الدفاع والأمن السوداني – مطلع مايو الماضي – قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات واعتبارها دولة عدوان، على خلفية دعمها لميليشيا الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة بالسودان.

وأكدت الوزارة الإماراتية في تعميمها ضرورة التنفيذ الفوري لهذه القيود، مطالبة جميع الجهات المعنية ضمن مجموعة “موانئ أبوظبي” بإدراج الإجراءات ضمن البروتوكولات التشغيلية وأنظمة التحكم، مع التشديد على التنسيق مع رئيس قسم الميناء لضمان الامتثال الكامل، والإبلاغ الفوري عن أي تحديات تشغيلية أو حالات عدم امتثال.

يُذكر أن صحيفة (السوداني) كانت قد أوردت، الأربعاء الماضي، قرار السلطات الإماراتية بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى السودان.