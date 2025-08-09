قرار بمنع الاختلاط في مدارس الخرطوم مع عقوبات صارمة للمخالفين

الخرطوم – السوداني

أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً رسمياً يقضي بمنع الاختلاط في جميع المدارس بالولاية، شاملة مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي. وقالت ان هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتنظيم العملية التعليمية وضمان بيئة دراسية تتماشى مع التوجهات التربوية المعتمدة.

ووفقاً للقرار، منحت الوزارة المدارس المختلطة مهلة مدتها عشرون يوماً لتطبيق الفصل التام بين الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات خلال هذه الفترة.

وحذرت الوزارة من أن أي مدرسة تتخلف عن تنفيذ القرار ستتعرض لعقوبات صارمة، تشمل سحب الترخيص التشغيلي للمؤسسة التعليمية. وأكدت الوزارة أنها ستتابع عملية التنفيذ عبر لجان رقابية لضمان الامتثال التام للقرار.

وأثار القرار جدلاً واسعاً بين الأوساط التربوية وأولياء الأمور، حيث رحب البعض بالخطوة معتبرين أنها تعزز الانضباط الأكاديمي، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من التحديات اللوجستية التي قد تواجه المدارس، خاصة في ظل محدودية الموارد والبنية التحتية.

من جانبها، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز جودة التعليم والحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية، مؤكدة أنها ستقدم الدعم اللازم للمدارس لتسهيل عملية الفصل خلال المهلة المحددة.