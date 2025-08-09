ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة في مستشفى النهود وتغلقه أمام المدنيين

غرب كردفان – زهير هاشم

في حادثة مُروِّعة هزّت ولاية غرب كردفان، نفّـذت قوة تابعة لميليشيا الدعم السريع المتمردة؛ مجزرة راح ضحيتها 12 مدنياً داخل مستشفى النهود التعليمي.

ووفقاً للمصادر، وقعت المجزرة بعد رفض الضحايا مغادرة المستشفى، حيث تم دفن جثثهم في محيط المستشفى بالقرب من عنبر النساء وعنبر الأطفال.

ووصفت غرفة طوارئ دار حمر، الحادثة بأنها “انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي الإنساني”، مشيرةً إلى أن المستشفى، الذي كان يُعد ملاذاً آمناً للمواطنين، تم إغلاقه أمام العامة وتخصيصه حصراً لعلاج جرحى الميليشيا القادمين من جبهات القتال في مناطق متفرقة من كردفان.

وأثارت هذه الجريمة استنكاراً واسعاً، حيث دعت الغُرفة، المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل للتحقيق في الواقعة وضمان حماية المدنيين وإعادة فتح المستشفى لخدمة المواطنين.