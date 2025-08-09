خمسة وزراء جُدد يؤدُّون القَسَم أمام رئيس مجلس السيادة

بورتسودان – السوداني

أدى خمسة وزراء جُدد، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مراسم أُقيمت بمدينة بورتسودان، بحضور رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وممثل رئيس القضاء، والأمين العام لمجلس السيادة.

ويشمل الوزراء الجُدد كلاً من وزير الطاقة، وشؤون مجلس الوزراء، والشباب والرياضة، والتحول الرقمي والاتصالات، إلى جانب وزير الدولة بوزارة المالية.

وفي تصريح صحفي عقب المراسم، أعرب وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم محمد، عن تقديره للثقة التي منحتها القيادة للوزراء الجُدد، مؤكداً أنها “مسؤولية كبيرة” ستترجم إلى عمل دؤوب لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأضاف: “المرحلة المقبلة ستشهد تعافي الوطن من آثار الحرب، وسيعمل الوزراء بتناغم وانسجام ضمن حكومة الأمل لتحقيق السلام والاستقرار المنشود”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي حكومة الأمل لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسط تحديات مُستمرّة تشمل التعافي من الحرب وإعادة بناء البنية التحتية.

وكان رئيس الوزراء د. كامل إدريس قد أعلن، أمس الأول، عن وضع خطة طموحة “خطة مارشال” للوزراء الجُدد، تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وأشار إلى أن أي وزير لا يحقق إنجازات ملموسة خلال ثلاثة أشهر سيُواجه الإقالة، في خطوة تعكس جدية الحكومة في تحقيق نتائج سريعة.

وتواجه الحكومة السودانية، تحديات كبيرة تشمل التعافي من تبعات الحرب، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويأمل السودانيون أن تسهم التشكيلة الوزارية الجديدة في تسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.