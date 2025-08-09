وسط مجاعة وجرائم حرب.. توقُّف تكية الفاشر عن استقبال التبرعات نسبةً لانعدام السلع الأساسية في أسواق المدينة

كتب: عطاف محمد مختار

أعلنت تكية الفاشر، إحدى أبرز المؤسسات الخيرية في المدينة، التي يديرها محيي الدين شوقار، عن توقُّفها عن استقبال التبرعات بسبب انعدام السلع الأساسية في أسواق المدينة، نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان حميدتي.

ويعاني سكان الفاشر من أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث أدى الحصار المستمر إلى نفاد المواد الغذائية والدوائية، مما دفع الأهالي إلى اللجوء لطهي علف الحيوانات (الأمباز) لسد جوعهم.

وأفادت تقارير محلية بأنّ الجوع والأمراض والقصف العشوائي المتواصل قد تسبب في سقوط المئات من الضحايا المدنيين العُـزّل، مما يفاقم المعاناة في المدينة التي كانت تُعد ملاذاً آمناً نسبياً خلال الحرب التي تشنها المليشيا على الدولة بدعم مباشر من الإمارات العربية المتحدة.

وأدانت منظمات حقوقية وإنسانية هذا السلوك، واعتبرته جزءاً من سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني. وطالبت هذه المنظمات، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين.

توقُّف تكية الفاشر عن استلام التبرعات، يُعد مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الإنسانية في الفاشر، حيث يواجه السكان خطر المجاعة والموت وسط صمت دولي مُقلق..!