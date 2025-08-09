مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي ويستعرض الاحتياطات والتدابير اللازمة للتصدي لها

بورتسودان – السوداني

عقد مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم السبت، اجتماعاً مهماً، بكامل هيئته في مدينة بورتسودان، برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

استهل الاجتماع بإشادة البرهان بصمود الشعب السوداني والقوات المسلحة والمشاركين في حرب الكرامة، مؤكداً على عزيمة الدولة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.

ناقش الاجتماع، الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان، مع التركيز على التحركات الأخيرة لمليشيا آل دقلو وجماعة تأسيس، التي تسعى لتشكيل سلطة وهمية في إقليم دارفور.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي، حيث تم استعراض الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها من جانب الحكومة السودانية للتصدي لهذه التطورات.

وأكد المجلس على قدرة الدولة السودانية على حماية مقدراتها الوطنية والحفاظ على مصالحها الحيوية، مشدداً على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات.

يُـذكر أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإيقاف الرحلات الجوية والبحرية من وإلى السودان من جميع مطاراتها وموانئها. وتُعد الإمارات هي المنفذ المالي لمعظم التحويلات البنكية والتجارة الدولية للسودان، عقب الحظر الأمريكي على السودان قبل عقدين، حيث قررت واشنطن أن تمر التحويلات البنكية من السودان عبر الإمارات.

وفي ختام الاجتماع، اطمأن الأعضاء على الوضع العسكري في مختلف جبهات القتال، معربين عن ثقتهم في استمرار التقدم الميداني للقوات المسلحة.