موجود ومفقود وزير الداخلية

بسم الله الرحمن الرحيم

ما من شك في أنّ خسائر الحرب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية كانت كبيرة ولا يمكن حلها وتجاوزها بين يوم وليلة, لكن الاستفادة من الإمكانات المتاحة يمكن أن تقلل من آثارها إن لم تقض عليها.

ومن المشاكل التي تشغل مئات الآلاف من أهل ولايتي الخرطوم والجزيرة، السيارات والمركبات المفقودة، التي نُهبت (بالله في داعي للمبني للمجهول هنا) نهبتها مليشيا الجنجويد بقوة السلاح من أصحابها أو سرقتها بليل وربما بالنهار. هذه المشكلة، في رأيي لم تجد من الجهات الرسمية الالتفات حتى الآن، وأخص وزارة الداخلية وإدارات المباحث والمرور.

يبدو أن كثيرين لم يسمعوا ويروا ما ترتب على ذلك من إفقار تام لآلاف الأسر، مثلاً رب أسرة يمتلك شاحنتين وسيارة صالون وبوكس ومخزناً مليئاً بالمحاصيل، بين يوم وليلة يفقد كل ذلك الحمد لله لم يفقد عقله. هذا مثال واحد وغيره كثير. مثل صاحب المثال هذا لا يستطيع أن يتحرك ويبحث أين تركت المليشيا هذه المركبات، لا يملك لا زاداً ولا راحلة.

تصدى متطوعون صادقون وتجار وسائط ومبتزون ومحتالون على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المشكلة بنشر صور ما يجدون من السيارات والمركبات ناشرين ما تيسر لهم من أرقام اللوحات والهياكل بطرق مختلفة منها المجوّد إلى حد ما مثل تطبيق (مفقود موجود) على سبيل المثال.

لكن هذا الجهد لا يكفي وهو مجهود مقدر حتى لا نبخس الناس أشياءهم، الزمن يعقد من المشكلة كل مركبة لا يصل إليها صاحبها في الوقت المناسب، كل يوم تنقص قطعة أو جزءاً من أجزائها (بالمناسبة معظم السيارات التي تُصوّر دون كفرات أين ذهبت هذه الكفرات؟)

الحل في رأيي أن تستفيد وزارة الداخلية من الإمكانات البشرية المعطلة من الخريجين في تخصصات الكمبيوتر المختلفة، وخبراء نظم معلومات وتجويد ولملمة هذه البيانات المبعثرة ووضعها في موقع يكون متعوباً عليه مستفيداً من كل ما في إدارة المرور من معلومات.

معلوم أنّ للإدارة العامة للمرور معلومات كل مركبة من شهادة الوارد اسم المالك، عنوان سكنه، رقم هاتفه، نوع المركبة والشركة المصنعة وماركتها ولونها ونوع الوقود ورقم الماكينة ورقم الهيكل أو الشاسيه. تكون وظيفة الموقع أي من هذه المعلومات تقود إلى الجمع بين صاحب الحاجة وضالته.

رب قائل الشرطة فتحت موقعاً للبلاغات ثم ماذا قل إني بلغت ماذا فعلت بعد ذلك. نريد من وزارة الداخلية أكثر من ذلك بكثير بأن يلحق المعلومات أعلاه موقع المركبة GPS، وأن تتصل الشرطة بالهاتف الذي تدخره لليوم الأسود، وهل هناك يوم أسود من هذا، وتقول لصاحب المركبة مركبتك في قسم كذا وهذه صورتها وهذا حالها، وقرِّر إن كنت تريدها أم نصهرها خردة.

عشمنا في الشرطة بعد تحرير كردفان ودارفور من المليشيا أن تعيد كل المفقودات لا أعني الأرواح والذهب، على الأقل المركبات واحد عشر الف تراكتور أو جرار زراعي نهبتها المليشيا من ولاية الجزيرة مما جعل الموسم الزراعي قاسياً هذه السنة.

أكرر فريق تقني عالي المؤهلات والهِمّة وإرادة تنفيذية من الوزير أو مدير عام الشرطة لحل مشكلة أوضح من الشمس.

istifhamat1@gmail.com