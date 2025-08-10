تدشين بدء التطعيم بلقاح الكوليرا الجولة الثانية بـ(5) محليات في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم، بدء حملة التطعيم بلقاح الكوليرا الجولة الثانية بعدد (5) محليات خلال الفترة من (10 – 19) أغسطس الجاري مستهدفة المواطنين بولاية الخرطوم ما فوق عمر السنة، بحضور وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم وحضور د. فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، ومديري الإدارات العامة بالوزارة ومديري النظام الصحي بالمحليات المستهدفة بالحملة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن حملة التطعيم بلقاح الكوليرا بولاية الخرطوم تأتي في إطار تهيئة البيئة المناسبة لعودة سكان الولاية، لافتاً إلى أن الأوبئة ما زالت مهددة للصحة في معظم ولايات السودان، قبل أن يكشف خلال مخاطبته بدء الحملة أن حملات الكوليرا خلال فترة الحرب استهدفت (20) مليون جرعة بولايات السودان المختلفة مستهدفة 75% من السكان.

وأوضح أن اللقاحات لا يصل منها إلا القليل إلى ولايات دارفور بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيا المتمردة على مناطق طويلة وغيرها.

من جانبه، أكد د. فتح الرحمن محمد الأمين بانحسار وباء الكوليرا الذي كان قد انتشر بولاية الخرطوم في يونيو وحتى بداية يوليو بواقع (1590) إصابة إلى حالات إصابة ووفيات صفرية، لافتاً إلى مجهودات كبيرة متكاملة تمت من خلال وزارته والكوادر المعنية بها ووزارة الصحة وبرنامج التحصين القومي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والكوادر النسائية العاملة في الحملات طوال فترة الحرب.

وأعلن وكيل الصحة عن انطلاق حملة لمكافحة نواقل الأمراض في غضون الأيام المقبلة بولاية الخرطوم تستمر (3) أشهر متواصلة.