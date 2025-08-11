توجيهاتٌ بمنع دخول الواردات المخالفة واتّجاهٌ لمعالجة تكدُّس الموانئ والمعابر

كتبت: هالة حمزة

أعلن وزير المالية د. جبريل إبراهيم، عن توجُّه حكومي عاجل لمعالجة تكدُّس الموانئ والمعابر والمنافذ، مع تعزيز الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد. جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده مع وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن يعقوب بمكتبه.

وشدد الوزير على منع دخول الواردات غير المستوفية للإجراءات المصرفية والضوابط الجمركية، مؤكداً أنّ الحكومة بصدد إصدار قرار صارم لضبط الواردات المُخالفة. كما أشار إلى تفعيل الشروط الموضوعة مُسبقاً لتنظيم دخول الطبالي والأمتعة الشخصية للعائدين إلى البلاد، بهدف ضمان الامتثال للمعايير القانونية.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تشكيل لجنة عُليا برئاسته، تضم ممثلين عن الجهات المُختصة، للعمل على مُعالجة التحديات المتعلقة بالواردات غير القانونية وتسريع إجراءات فك التكدُّس في الموانئ والمعابر، وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط الاقتصادي ودعم الشفافية في العمليات التجارية.

يُذكر أنّ تكدُّس الموانئ يُعدُّ من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، مما يؤثر على سلاسل التوريد والاقتصاد الوطني، وسط دعوات مُتزايدة لتشديد الرقابة على الواردات لضمان الالتزام بالمعايير الاقتصادية والجمركية.