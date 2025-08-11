تركيا تعلن دفاعها بقوة عن وحدة السودان وسيادته وعدم تقسيمه

القاهرة – السوداني

أكدت جمهورية تركيا، دفاعها بقوة عن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والامتناع عن أي أفعال قد تؤدي إلى تقسيم البلاد.

وأدلى وزير خارجية جمهورية تركيا، السيد هاكان فيدان، ببيان هام حول التطورات الأخيرة في السودان، وذلك على هامش لقائه مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الوزير هاكان أن هناك توافقاً كبيراً في وجهات النظر بين تركيا ومصر بشأن الأزمة السودانية، مشدداً على العزم المشترك للبلدين على العمل من أجل إنهاء الصراع المستمر في السودان وإحلال السلام في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف: “تركيا تدافع بقوة عن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ويجب وقف نزيف الدماء والامتناع عن أي أفعال قد تؤدي إلى تقسيم البلاد”.

وشدد الوزير فيدان على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية وسلمية للأزمات القائمة، مؤكداً أن تركيا ستواصل التنسيق مع مصر وغيرها من الأطراف الفاعلة لدعم استقرار السودان وتعزيز جهود السلام في المنطقة.