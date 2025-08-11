مناوي: محاولات اقتحام الفاشر لن تكون سوى تذكرة ذهاب بلا عودة إلى (السماء ذات البروج)

متابعات: السوداني

أعلن القائد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، عن تحقيق انتصار جديد للقوات المشتركة ضد مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، واصفًا إياها بمقبرة الجنجويد.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وجه مناوي تحذيراً شديد اللهجة للمليشيا، مؤكداً أن أي محاولة لاقتحام الفاشر لن تكون سوى “تذكرة ذهاب بلا عودة إلى السماء ذات البروج”.

وأشاد مناوي ببسالة القوات المشتركة، مهنئًا إياهم بما وصفه بالانتصار رقم “227” على المليشيا التي اتهمها بتجويع الأطفال والنساء وكبار السن وسط صمت دولي وتراجع بعض الحلفاء عن وعودهم. وأكد أن عزيمة المقاتلين لن تلين، متعهداً بمواصلة النضال حتى تطهير تراب الفاشر وكل مدن السودان من رجس هؤلاء المجرمين.

وأضاف مناوي في منشوره: “جيش واحد، شعب واحد، مشتركة فوق، مورال فوق، الفاشر عصية، ومقبرة الجنجويد. نصر من عند الله وفتح قريب”.

وتشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيا الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم. ويواصل مناوي حشد الدعم الشعبي والعسكري للدفاع عن المدينة، مؤكداً أنها ستبقى عصية على أي محاولات للسيطرة عليها.