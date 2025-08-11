القوة المشتركة: صد الهجوم ٢٢٧ على الفاشر وتكبيد المليشيا ومرتزقتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوة المشتركة، إحباط الهجوم رقم ٢٢٧ على مدينة الفاشر وتكبيد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة العقيد أحمد حسين مصطفى في بيان اليوم الاثنين: “في معركة كبيرة جداً وسيسجلها التاريخ، سطر أبطال الفاشر في القوات المسلحة والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية انتصاراً عظيماً ضد مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها وأعوانهم الذين باعوا ضمائرهم وشرف الوطن من أجل المال”.

وأوضح البيان أن المليشيا هاجمت مدينة الفاشر من من ثلاثة محاور بحوالي 543 سيارة قتالية، تم تجهيزها قبل عدة أسابيع في معسكر زمزم للنازحين الذي استولت عليها المليشيا وحولته إلى معسكر عسكري وبعضهم في مناطق جنوب الفاشر وشمالها، إلا أن الأبطال كانوا في أتم الاستعداد وتصدوا لهم ببسالة وشجاعة وتضحية، وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيراً إلى أن ما تم حصره حتى الآن أكثر من 254 قتيلاً وحرق 16 سيارة قتالية واستلام 34 سيارة، بينها سيارات مصفحة و2 صرصر بكامل عتادها في المحاور الثلاثة وما زال الحصر مستمراً.

وأشار البيان إلى أن المليشيا زجت بمرتزقتها في الهجوم عبر التدوين المدفعي المكثف وتابعيها من مجموعة الهادي إدريس والطاهر حجر عبر مقدمة الهجوم وكانوا وقوداً لقواتنا، حيث تم تحييد المئات منهم وفرار ما تبقى منهم.

وذكر البيان المليشيا ودولة الإمارات التي ترعاها وتمدها بالسلاح والعتاد وتدفع مبالغ لأعوان المليشيا، بأن الفاشر محروسة بأهلها وشبابها وميارمها، وأن المدينة سوف تظل عصية عليكم ومواطنوها سوف يدافعون عنها إلى آخر رمق.