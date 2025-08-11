عقار يصل جوبا.. وسلفا كير يؤكد حرص جنوب السودان على دعم الاستقرار في السودان

جوبا – السوداني

وصل نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى مدينة جوبا، في زيارة رسمية تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك.

والتقى عقار رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، حيث تطرق اللقاء لمستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والعسكرية في السودان، بجانب الوضع الإنساني وحصار مدينة الفاشر الصامدة، مبيناً أنه اطلع سلفا كير على التقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة واستمرارها في اجتثاث المليشيا المتمردة.

وأضاف ان اللقاء تناول أيضاً، موقف السودان والمنظمات الدولية والإقليمية الرافضة لتشكيل ما يسمى بالحكومة الموازية لمليشيا الدعم السريع وحلفائها من السياسيين.

وقال عقار إن اللقاء تناول، قضية تفعيل عمل اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين، وبالأخص اللجان السياسية والأمنية، فضلاً عن تناول القضايا التي تهم المواطنين في البلدين، لا سيّما قضايا اللاجئين التي تسببت فيها الحرب، مبيناً أنه قدم دعوة للرئيس سلفاكير لزيارة السودان. وقد أبدى موافقته، على أن يتم الترتيب لها عبر القنوات الدبلوماسية لاحقاً.

من جانبه، أكد الرئيس سلفا كير، التزام بلاده بدعم استقرار السودان والاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفقاً لبيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

إلى ذلك، للتقى نائب رئيس مجلس السيادة، نظيره نائب رئيس جمهورية جنوب السودان د. بول ميل، حيث تطرق اللقاء للقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب القضايا الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى.