تشكيل لجنة مختصة لنبش الرفات المقبورة سطحياً بالخرطوم لإعادة دفنها في المقابر المخصصة

الخرطوم: السوداني

اعتمدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية الخرطوم خلال اجتماعها الدوري اليوم، تشكيل لجنة مختصة بنبش ونقل الرفات المقبورة سطحياً في الميادين والطرق وداخل المنازل التي تمت مواراتها الثرى سطحياً أثناء الحرب تمهيداً لإعادة دفنها في المقابر المخصصة، وذلك بالتنسيق مع الطب العدلي.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى بالتنسيق المحكم مع المركز القومي لإزالة الألغام لعمل مسح شامل للمناطق المستهدفة بالنظافة وتطهير المصارف الرئيسة والفرعية بهدف إزالة الأجسام الخطرة ومخلفات الحرب قبل الشروع في العمل، بجانب توجيه مهندسي الوحدات الإدارية بإزالة مخلفات المصارف والأنقاض والنفايات بالتنسيق مع هيئة النظافة وإدارة الآليات فور الانتهاء من عمليات فتح ونظافة المصارف.

ووجه الاجتماع باصطحاب حملات النظافة عمليات واسعة لمكافحة نواقل الأمراض عبر تخصيص فرق عمل جوالة من إدارة الملاريا للعمل، كما قرر الاجتماع قيام حملات مشتركة لنظافة وتهيئة الساحة الخضراء ضمن خطة إعادة تأهيلها بمشاركة قوات الدفاع المدني والإدارة العامة للشباب والرياضة.