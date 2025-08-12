مركز عمليات الطوارئ: انخفاض معدل الإصابة بضربات الشمس ووصول 12703 أفراد للبلاد

الخرطوم: السوداني

كشف تقرير مركز عمليات الطوارئ، عن انخفاض معدل الإصابة بضربات الشمس خلال أسبوع، بتسجيل إصابتين اثنتين فقط، بينهما حالة وفاة ببورتسودان، ليكون التراكمي من 19 مايو – 11 أغسطس (181) إصابة، منها (30) وفاة، فيما سجلت الكوليرا (2629) إصابة، منها (50) حالة وفاة، معظمها من ولايات دارفور، ليصبح التراكمي (99،756) إصابة، وبينها (2475) وفاة من (132) محلية بكل الولايات، فيما بلغت الإصابات بالتهاب الكبد. (44) إصابة وكلها من ولاية الجزيرة، ليرتفع التراكمي إلى (1722) إصابة، ومنها (7) حالات وفاة، من (7) ولايات.

ونوهت التقارير إلى تسجيل (5046) إصابة بالضنك، بينها (7) حالات وفاة، من (24) محلية في (6) ولايات. في وقت رصدت التقارير (13) إصابة بالحصبة ودون حالات وفاة، بتراكمي (2761) إصابة، وبينها (8) حالات وفاة، من (43) محلية، في (12) ولاية.

وأكد تقرير الخريف، تأثر (12) محلية من (3) ولايات بالسيول والأمطار خلال أسبوع، ليكون التراكمي (18) محلية، من (6) ولايات، فيما تضررت (763) اسرة، و(3504) أفراد، منوهاً إلى أن ولاية القضارف الأعلى في الإصابات والوفاة.

وكشف التقرير وصول (12703) أفراد للبلاد عبر نقاط الدخول المختلفة، فيما غادرها (12544) فرداً، وعاد طوعياً من مصر (10787) فرداً، وأكثر من (11) ألفاِ من جنوب السودان، وتردد على عيادات الطوارئ (841) فرداً.