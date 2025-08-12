البرهان يودع سفراء ويؤكد أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية، بما يعزز من المصالح المشتركة ويدعم مسار تلك العلاقات لتحقيق الأهداف العليا للسودان.

جاء ذلك خلال وداعه، اليوم، سفراء السودان لدى كل من جمهورية مالي السفير خالد شكري، وجمهورية زيمبابوي السفير إبراهيم الشيخ، وجمهورية جنوب أفريقيا، السفير عثمان أبو فاطمة، وجمهورية فنزويلا، السفير الهادي الصديق.

وقال سفير السودان لدى مالي في تصريح صحفي، إن السفراء إَاستمعوا لتوجيهات ثرة من رئيس مجلس السيادة من شأنها دعم مسار علاقات السودان الخارجية، وتقوية آفاق التعاون المشترك، لا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وأضاف أنّ هذه التوجيهات تهدف لخدمة مصالح السودان وشعبه مع دول الجوار الأفريقي ودول أمريكا اللاتينية.

وأعرب السفير شكري، عن تطلع السودان وحرصه لدفع وتعزيز أواصر التعاون مع هذه الدول.