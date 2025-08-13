رئيس الوزراء يشيد بالأداء المشرف لمنتخب السودان الوطني لكرة القدم للمحليين ويهنئ بتحقيق الانتصار

بورتسودان: السوداني

أشاد رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، بالأداء المشرف لمنتخب السودان الوطني لكرة القدم للمحليين في بطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان 2024)، معربًا عن فخر الشعب السوداني بفوز المنتخب اليوم على نظيره النيجيري بأربعة أهداف نظيفة.

وقدم رئيس الوزراء التهاني للمنتخب السوداني والجهاز الفني والإداري ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مبينًا أن هذا الفوز يمثل إنجازًا يعكس روح التحدي التي تخوضها البلاد من أجل النهوض وإعطاء الأمل بغد مشرق للشعب السوداني.

ودعا د. كامل إدريس الجميع إلى المحافظة على هذه الروح الوطنية العالية لتحقيق المزيد من التقدم والنجاحات والتأهل إلى المراحل النهائية من البطولة، مشيرًا إلى أن انتصارات المنتخب تزرع الفرح في قلوب المواطنين وتؤكد عزيمةً وإصرارًا للشعب السوداني على تحقيق الانتصارات في جميع المجالات.