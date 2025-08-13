نهر النيل وشركة هواشا الصينية يشرعان في إنشاء منطقة حرة شرقي عطبرة بمساحة 30 كيلومتراً مربعاً

عطبرة – بثينة دهب

أعلن والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، عن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة بمحلية عطبرة بمساحة 30 كيلومتراً مربعاً، بالشراكة مع شركة هواشا الصينية.

وأكد الوالي أن الولاية تمتلك كافة المقومات لإقامة هذه المنطقة، مشيراً إلى وجود أكثر من 250 مصنعاً يعززون من جاهزية الولاية لاستقطاب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بأمانة حكومة الولاية بالدامر، بحضور الأمين العام للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة منتصر خالد، والأمين العام لحكومة الولاية عثمان محمد عثمان، والمدير التنفيذي لمحلية عطبرة محمد عباس رحمة، والمستشار القانوني بأمانة الحكومة حمزة محمد عكاشة، إلى جانب وزيري الاستثمار والمالية بالولاية.

وأوضح وزير الاستثمار والصناعة والتعدين والسياحة بالولاية، عثمان عمارة، أن المنطقة الحرة ستسهم في تعزيز اقتصاد الولاية والاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن أكثر من ألفي شركة صينية ستنشط في هذه المنطقة. وأكد حرص الوالي على تسريع الإجراءات عبر نظام النافذة الواحدة، لتسهيل عملية التنفيذ.

من جانبها، أكدت وزيرة المالية بالولاية، أميرة أحمد حسن، أن إنشاء المنطقة الحرة سيسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية بالولاية.

فيما اقترح الأمين العام للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة، منتصر خالد، تسمية المنطقة بـ(منطقة قلب إفريقيا الحرة)، مشيراً إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود على البلاد، وخاصة ولاية نهر النيل، من هذا المشروع.

وأشار المهندس حسن إبراهيم، ممثل شركة هواشا الصينية، إلى أن السودان، وبالأخص ولاية نهر النيل، يمثل وجهة استراتيجية للاستثمارات الصينية في إفريقيا، مؤكدًا التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

يُعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين السودان والصين، ومن المتوقع أن يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة بالولاية.