عقب اكتساح صقور الجديان لنسور نيجيريا برباعية، كواسي ابياه يلهب حماس لاعبيه: “نحن هنا لنحقق اللقب”

أشعل المدير الفني للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم، الغاني كواسي ابياه، حماس لاعبي صقور الجديان، عقب فوزهم الساحق على المنتخب النيجيري “نسور نيجيريا” بنتيجة 4-0، في مباراة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشأن” (توتال إنيرجيز)، التي تستضيفها حالياً دول شرق إفريقيا “كينيا، تنزانيا، وأوغندا”. المباراة، التي أُقيمت مساء أمس، شهدت سيطرة مطلقة للصقور، مما عزز صدارتهم لترتيب المجموعة بأداءٍ يعكس طموحهم وإصرارهم.

وفي تصريحات تحفيزية عقب اللقاء، وجه ابياه كلمات ملهمة للاعبيه قائلاً: “أنا فخور بأدائكم المذهل اليوم. ضعوا في قلوبكم أن هدفنا هو إحراز لقب هذه البطولة. هذا الأداء يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح”.

وأضاف: “روحكم القتالية وتركيزكم هما سلاحنا الأقوى، وسنواصل العمل بجدية لتحقيق حلم التتويج”.

الفوز الكبير المدهش عزز آمال الجماهير السودانية في تحقيق المنتخب الوطني للقب القاري، حيث يواصل صقور الجديان تألقهم في البطولة. ويتطلع الفريق لمواجهة التحديات المقبلة بذات الزخم، بهدف تثبيت أقدامهم نحو منصة التتويج في هذا الحدث الإفريقي المرموق.