إبراهيم عثمان يكتب: جيش واحد قحت واحد!

*يظل (القحاتي) مستمراً في طعنه المعتاد في الجيش السوداني، وفي تصوير دعمه “كأم التهم” التي بسببها يعادي وبضدها يصادق. ويفعل العكس مع المليشيا. إلى أن تروج أنباء عن خطة تفاوض ما مع أمريكا أو الإمارات أو المليشيا. حينها يحتفظ القحاتي بكامل دعمه للمليشيا، ثم يلبس ثوب نصير الجيش القوي الذي يحميه من “أعدائه”!

*يجري (القحاتي) هذا “التعديل” وفي عقله الصغير أن أي تفاوض سيتحكم في مخرجاته، بالضرورة، وفاء المليشيا والإمارات لكل داعميهم، وتخلي الجيش والحكومة عن كل داعميهم. ليتم الاتفاق على تسليم الحكم لحلفاء المليشيا، وعلى العقوبات المناسبة لكل طرف “تورط في جريمة” دعم الجيش حسب درجة تورطه!

*هذا ينطبق أيضاً على حميدتي الذي كلما ظننتَ أنه قد وصل إلى قاع أوهام السيطرة لصالح الأسياد، تجد أن وهمه لا زال متيناً، وأن قاعه لا زال بعيداً، وأنه لا يزال يحفر وينزل. إذا أُتيح له الاستمرار بهذه الوتيرة، فلن يمر وقت طويل حتى يقترب من منافسة القحاتي في هذا المضمار، بل وربما يتجاوزه إلى منافسة مبارك الفاضل نفسه!