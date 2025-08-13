تتضامن مع الفاشر وغزة.. لافتة طلاب السودان تتحدى الحظر في بطولة الشان

شرق إفريقيا – السوداني

في خطوة تعكس روح التضامن الإنساني، رفع طلاب سودانيون يدرسون في زنجبار، أمس الثلاثاء، لافتة في مدرجات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين (الشأن)، عبرت عن دعمهم لمدينتي الفاشر السودانية وغزة الفلسطينية، رغم منع قوات الأمن وضعها على سور الملعب. جاء ذلك خلال تشجيعهم للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم في مباراة حاسمة ضمن منافسات البطولة.

اللافتة التي حملت شعارات التضامن، سلطت الضوء على معاناة سكان الفاشر وغزة، اللتين تتعرضان لحصار مشدد من قبل ميليشيا الدعم السريع في السودان والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وتشهد المدينتان أوضاعاً إنسانية كارثية، حيث يواجه سكانهما الموت جراء القصف المدفعي والجوي المستمر، إلى جانب حصار وحشي أدى إلى نفاد المواد الغذائية الأساسية.

ورغم قيود الأمن، تمكن الطلاب من إيصال رسالتهم، معبرين عن تضامنهم مع الشعبين السوداني والفلسطيني في وجه الظلم والمعاناة. هذا التحرك لاقى تفاعلاً واسعاً بين الجماهير، التي أشادت بشجاعة الطلاب وإصرارهم على إيصال صوت المتضررين.

تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية في الفاشر، حيث تستمر الاشتباكات وتتفاقم الأوضاع الإنسانية، وفي غزة التي تشهد حرباً مدمرة تستهدف المدنيين والبنية التحتية. ويبقى موقف الطلاب السودانيين في زنجبار رمزاً للوحدة والتضامن في مواجهة التحديات الإنسانية الكبرى.