شركة بدر للطيران تجتاز تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) للمرة الثالثة بنجاح

بورتسودان – السوداني

أعلنت شركة بدر للطيران، بقيادة الباشمهندس أحمد أبو شعيرة، عن اجتيازها بنجاح وللمرة الثالثة على التوالي تدقيق برنامج السلامة التشغيلية (IOSA)، وفقًا للمعايير العالمية المرموقة التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). ويأتي هذا الإنجاز في إطار النظام المطور القائم على تقييم المخاطر، مما يعزز مكانة الشركة كإحدى الشركات الرائدة في صناعة الطيران.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً جديداً على التزام شركة بدر للطيران الثابت بتطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. ويعكس النجاح المتواصل في اجتياز هذا التدقيق احترافية وتفاني فرق العمل في الشركة، التي عملت بروح الفريق وبدقة متناهية لضمان استمرارية تقديم خدمات نقل جوي بجودة عالية ومتميزة.

يذكر أن برنامج السلامة التشغيلية (IOSA) يُعتبر المعيار الذهبي عالمياً لدعم وتحسين مستويات السلامة في صناعة الطيران، وهو أحد المتطلبات الأساسية لعضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). كما يُعد شرطاً أساسياً للحصول على رخصة التشغيل الجوي المنتظم وتجديدها في العديد من الدول، مما يبرز أهمية هذا الإنجاز لشركة بدر للطيران.

وقال الباشمهندس أحمد أبو شعيرة، رئيس شركة بدر للطيران: “نفخر باجتيازنا تدقيق IOSA للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتقديم خدمات آمنة وموثوقة تلبي تطلعات عملائنا. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة لفريقنا المتميز، الذي يعمل باستمرار للحفاظ على أعلى مستويات الجودة والسلامة”.

تؤكد شركة بدر للطيران أن هذا الإنجاز يعزز من ثقة العملاء والشركاء في خدماتها، ويمهد الطريق لمواصلة التوسع والتميز في قطاع النقل الجوي، مع الحفاظ على مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في المنطقة.