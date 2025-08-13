تدشين مبادرة طلاب جامعة الزعيم الأزهري لإعادة الإعمار

الخرطوم: السوداني

بدأت اليوم من أمام مبنى إدارة جامعة الزعيم الأزهري بمحلية بحري، مبادرة طلاب وخريجي الجامعة لإعادة إعمار وتأهيل الجامعة، تحت شعار “يد سُلفت ودَينٌ مستحق”، وذلك بحضور البروفيسور نصر الدين محمد أحمد شريف، مدير الجامعة، ودكتور عمر أحمد إبراهيم، عميد شؤون الطلاب، وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات المختلفة وموظفي الجامعة والطلاب.

وطاف المبادرون على كليات مجمع بحري المختلفة، ووقفوا على حجم الدمار والضرر الذي شهدته الجامعة، وشرعوا في إزالة الأنقاض.

وأضاف أنّ العزيمة أقوى من الدمار والحرب، وأنه بالرغم من التحديات، واصلت الجامعة الدراسة “أونلاين”، وتم تخريج دفعة من كل كليات الجامعة، وأن هنالك دفعة سيتم تخريجها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأكد أن هذه المبادرة امتدادٌ لمبادرات سابقة بدأها عمال وحرس الجامعة، شاكرًا الجميع على مبادراتهم الطيبة وفخرهم بشرف الانتماء لجامعة عريقة تحمل اسم الزعيم الأزهري، وقال مدير الجامعة: “إن الجامعة ليست جدرانًا، إنما أرواح وقلوب نابضة بحب الوطن”.

وشكر دكتور عمر أحمد إبراهيم، عميد شؤون الطلاب، الطلاب على هذه المبادرة، وقال: “إنّ هذه المبادرة هي عمل جماعي تنسيقي مع الكليات والطلاب”، مؤكدًا أنّ هذه الجهود ستتواصل حتى بداية العام الدراسي ومزاولة النشاط لكافة العاملين والطلاب بالجامعة. وذكر أن تسجيل الطلاب الجدد سيتم من داخل مباني الجامعة بولاية الخرطوم.

وثمَّن عمداء الكليات، دور إدارة الجامعة لدعمها للمبادرة، داعين جميع الطلاب للمساهمة في إعادة إعمار الجامعة والعودة لمقاعد الدراسة.