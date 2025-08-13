بدء تصحيح امتحانات الشهادة السودانية للعام (2024) السبت المقبل

الخرطوم: السوداني

تبدأ يوم السبت المقبل، أعمال تصحيح امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024م بمشاركة (3600) معلم ومعلمة في (10) مراكز للتصحيح موزعة بين عطبرة والدامر.

واستمع والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد إلى تقرير مفصل اليوم بمكتبه عن الاستعدادات لبدء عمليات التصحيح من الهيئة النقابية للمعلمين والاتحاد المهني للمعلمين على مستوى المركز والولايات.

ورحب الوالي بجموع المعلمين المشاركين في عمليات التصحيح من كل أنحاء ولايات السودان، داعياً القيادة العليا في البلاد إلى تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة العامة للتعليم لأنه لا نهضة ولا تنمية ولا تطور اجتماعي وثقافي إلا بالتعليم وهو أساس الحياة.

من جهته، قال وزير التربية التعليم بولاية نهر النيل أحمد حامد يس، إن تجربة التصحيح في العام 2023م، تركت انطباعاً ممتازاً وسط المعلمين الذين شاركوا في كل أعمال كنترول الشهادة السودانية، متمنياً أن تكون ملحمة التصحيح لهذا العام أفضل من العام الماضي لتحسن الظروف الأمنية والأحوال العامة في البلاد.

وأشادت القيادات في نقابة المعلمين والاتحاد المهني بالدور الكبير الذي قامت به ولاية نهر النيل وواليها الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بدعم واستمرار التعليم في البلاد والذي كان فتحاً لكل ولايات السودان.

وأمّن الاجتماع على قيام نفرة كبرى تشارك فيها المؤسسات والشركات الكبيرة لدعم عمليات التصحيح، ودعم احتياجات السكن والإعاشة لجموع المعلمين الذين يتوزعون على (35) مجمعاً سكنياً في الدامر وعطبرة.