الشرطة تنهي مغامرات عصابة السطو المسلح الإجرامية التي نهبت تاجر الذهب بأم درمان



الخرطوم: السوداني

أعلنت شرطة ولاية الخرطوم، عن إنهاء مغامرات العصابة الإجرامية التي تمكنت من نهب تاجر الذهب في البلاغ الشهير الذي أثار الرأي العام بمدينة أم درمان ووضعت حداً لأنشطة الشبكة الإجرامية، وضبطت المسروقات، وأوقفت جميع المتورطين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود خلفية البلاغ وفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة، عن تلقي قسم شرطة مدينة النيل بلاغاً يفيد باختطاف تاجر الذهب المجني عليه تحت تهديد السلاح ونهب هاتفه ومجوهرات ذهبية والتحرك به إلى جهة غير معلومة، حيث تم تدوين بلاغ بالرقم (1475) تحت المواد (175/162) بتاريخ (20/7/2025).

وفور تلقي البلاغ شكلت رئاسة شرطة ولاية الخرطوم، غرفة متابعة بإشراف الفريق شرطة، أمير عبد المنعم فضل، مدير شرطة الولاية، ومتابعة ميدانية من مدير دائرة الجنايات ومدير المباحث وتكليف فريق ميداني مختص من إدارة المباحث الجنائیة بالولاية. وعمل الفريق على جمع المعلومات واقتفاء أثر أفراد الشبكة عبر عملية بحثية دقيقة ورصد ميداني متواصل، حتى نجح الفريق في الوصول إلى مؤشرات أولية وأدلة.

وأوضحت الشرطة انه بعد تبادل معلومات بين الأجهزة المختصة توصل أفراد الفريق الي إماطة اللثام عن هوية المشتبه بهم، وبتتبعهم ورصد تحركاتهم تأكد الفريق من كافة الأدلة والمعلومات. وتم مداهمتهم وضبطهم وإخضاعهم للتحري، وأقروا بارتكابهم جريمة اختطاف التاجر وممتلكاته، وأرشدوا التحري إلى مكان الذهب والهاتف والمتعلقات الشخصية للمجني عليه. وتم اقتيادهم إلى دائرة الاختصاص وتكملة الإجراءات القانونية توطئة لتقديمهم للعدالة.

ونجحت شرطة ولاية الخرطوم عبر المباحث في القبض على الجناة واسترداد المال المنهوب عبر مجهود كبير يؤكد مهنيتها وعدم السماح بإفلات المجرمين من العدالة.