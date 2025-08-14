الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم نتيجة لخطأ فني في تحضير الجرعات وستتم محاسبة المتسببين في الحادثة

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الصحة الاتحادية، إنّ وفاة 3 أطفال عقب تلقيهم لقاح الحصبة بمستشفى البان جديد بمحلية شرق النيل يوم 26 يونيو الماضي، نتيجة لخلل فني في تحضير الجرعات، وأكدت أن المتسببين في الحادثة سيُخضعون للمحاسبة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، إنها فور تلقيها البلاغ، باشرت اللجنة الفنية المختصة من وزارة الصحة وبرنامج التحصين الموسع التحقيق الميداني، والذي خلُص إلى أن الحادثة اقتصرت على مركز تطعيم مستشفى البان جديد فقط وناتجة عن خطأ فني في إجراءات تحضير جرعة اللقاح.

وتشير نتائج التحقيق إلى أن الخطأ في حفظ اللقاحات في ثلاجة المستشفى غير المخصصة للقاحات وجعلها عرضه للخلط مع أدوية أخرى.

وأكدت الوزارة أن المسؤولية المهنية لا تسقط، وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، وتطبيق معايير السلامة الصارمة لمنع تكرار ما حدث مستقبلاً.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي إلى أسر الأطفال وذويهم، وأكدت أن اللقاحات المستخدمة في السودان آمنة وفعّـالة، وتُعتمد وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وان ما حدث هو حالة نادرة واستثنائية، ناجمة عن خطأ بشري مؤسف في ظل ظروف استثنائية، وليس له علاقة بجودة اللقاح وفعاليته.

وقال الوزارة إنها شرعت في اتخاذ تدابير صارمة وإجراءات تصحيحية فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلاً، بمراجعة وتحديث إجراءات تحضير وحفظ اللقاحات وإعادة تدريب الكوادر الصحية العاملة في مجال التطعيم، وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة الميدانية أثناء حملات التحصين.