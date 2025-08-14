سفير السودان بالقاهرة يهنئ القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيسها

القاهرة – السوداني

وجه سعادة سفير السودان بالقاهرة، الفريق أول ركن مهندس، عماد الدين مصطفى عدوي، تهنئةً حارةً إلى قيادة القوات المسلحة السودانية بمناسبة الذكرى الـ71 لسودنة الجيش، معبراً عن أصدق الأمنيات لرئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، وجميع قادة الوحدات العسكرية.

وأكد السفير أن هذه المناسبة تأتي في ظل تماسك القوات المسلحة والتفاف الشعب السوداني حولها، مما يعزز شعار “الجيش السوداني: عطاء وإنجاز”. وأشار إلى أن القوات المسلحة تواصل تطوير قدراتها ومهاراتها، وابتكار استراتيجيات متطورة لحماية الوطن وصون مقدراته، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

وأبرز السفير عدوي أن معركة الكرامة ستظل شاهداً على التضحيات الكبيرة التي يقدمها أفراد القوات المسلحة من ضباط وجنود، إلى جانب الشرطة وجهاز المخابرات العامة والقوات المشتركة والمستنفرين، في سبيل الحفاظ على الوطن ومؤسساته والإرث العسكري العريق. وأضاف أن هذه التضحيات تعكس الروح الوطنية والتقاليد العسكرية التي أرساها الآباء والأجداد المؤسسون.

كما تقدم السفير بخالص الترحم على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات والقوات المشتركة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودة حميدة للأسرى.

واختتم بيانه مؤكداً على الدور الحيوي للقوات المسلحة في حماية السيادة الوطنية، معرباً عن فخره واعتزازه بما تقدمه من عطاء متواصل لخدمة الشعب السوداني.