د. كامل إدريس يدعو مجلس الأمن الدولي لتصنيف المليشيا تنظيماً إرهابياً وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن المدن السودانية

بورتسودان – السوداني

طالب رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، مجلس الأمن الدولي بمواصلة جهوده لمواجهة تهديدات المليشيا المتمردة التي تزعزع الاستقرار الإقليمي، داعياً إلى إعلانها تنظيماً إرهابياً بشكل رسمي.

وأشاد رئيس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي رفض بشدة أي محاولات لتشكيل حكومة موازية من قبل المليشيا في السودان.

وأعرب عن ترحيب الحكومة السودانية بهذا الموقف، مؤكدًا أنه يمثل خطوة إيجابية نحو دعم سيادة السودان ووحدته الوطنية. وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن بواجبه الكامل في وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين في ولايتي كردفان ودارفور، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإجبار المليشيا على رفع الحصار المفروض على مدن الفاشر، كادُقلي، الدلنج، وبابنوسة، وغيرها من المناطق المحاصرة.

كما دعا رئيس الوزراء، المجلس إلى الضغط الفعال لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المحتاجين في هذه المناطق، مشيراً إلى الوضع الإنساني المتردي الناجم عن استمرار الحصار والانتهاكات.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء، وزارة الخارجية والجهات المعنية بالعلاقات الخارجية بتكثيف الجهود الدبلوماسية لتوضيح الحقائق للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن التغاضي عن جرائم المليشيا سيؤدي إلى تبعات خطيرة تهدد السلم والأمن في المنطقة.

وأكد أن موقف مجلس الأمن، الذي اعتبر تشكيل حكومة موازية تهديداً مباشراً لوحدة السودان وسلامة أراضيه، يعكس التزام المجلس بسيادة السودان واستقلاله. وأعلن أن الحكومة السودانية ستعمل على تطوير استراتيجيتها في التعامل مع المجلس بناءً على هذا الموقف الإيجابي، بهدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية التحرك الدولي العاجل لوقف الانتهاكات وضمان استقرار السودان، مشدداً على أن الحكومة ستواصل جهودها لحماية المواطنين واستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.