حملة الحرية لمحمد فاروق: نداء إنساني عاجل لإطلاق سراح السياسي السوداني المعتقل في الإمارات

أطلقت حملة “الحرية لمحمد فاروق” نداءً إنسانياً عاجلاً موجهاً إلى السلطات الإماراتية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، مطالبةً بالإفراج الفوري عن السياسي السوداني البارز المهندس محمد فاروق سلمان، أو تقديمه لمحاكمة عادلة وشفافة.

ووفقًا لبيان صادر عن الحملة، تم اعتقال محمد فاروق في 19 يناير الماضي بمطار دبي أثناء مغادرته الإمارات، دون توجيه أي اتهامات رسمية ضده، أو تقديمه للمحاكمة، أو السماح لأسرته بزيارته، أو تمكين محاميه من مقابلته لمعرفة أسباب الاعتقال. حيث أثار هذا الوضع قلقاً كبيراً بين أصدقائه وزملائه ومعارفه، الذين أكدوا أن استمرار احتجازه يفاقم حالته الصحية والنفسية، خاصة في ظل تاريخه الطويل من الاعتقالات في السودان.

يُعد محمد فاروق سلمان، سياسي سوداني بارز، كرس حياته للنضال من أجل الحرية والسلام والديمقراطية، على مدى ثلاثة عقود، حيث تعرض خلالها للاعتقال عشرات المرات، وتم فصله مرتين من الجامعة بسبب نشاطه السياسي، وظل عرضة للملاحقات حتى سقوط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019، وهي آخر مرة تم اعتقاله فيها داخل السودان. منذ أيام دراسته الجامعية، سعى فاروق لتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة، مما جعله من رموز للنضال الإنساني في السودان.

وأشار بيان الحملة إلى أن استمرار احتجاز محمد فاروق في الإمارات له تداعيات وخيمة على حالته الصحية والنفسية، التي تأثرت سلباً بسبب الاعتقالات المتكررة التي تعرض لها في السودان. كما أكدت الحملة أن غيابه يؤثر بشكل كبير على أسرته، مما يزيد من الحاجة الملحة للتدخل العاجل.

وجّهت حملة “الحرية لمحمد فاروق” مناشدة مباشرة إلى السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنه، أو تقديمه لمحاكمة عادلة تكفل حقوقه القانونية. كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني السودانية، والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى دعم هذا النداء الإنساني والوقوف صفًا واحداً للمطالبة بالإفراج عنه.

اختتم البيان بدعوة كل من يعرف نضال محمد فاروق من أجل الحرية والعدالة والمساواة إلى الانضمام إلى الحملة، مؤكداً أن القيم الإنسانية التي ضحى من أجلها تستدعي تضافر الجهود لضمان إطلاق سراحه. وأكدت الحملة أنها ستواصل العمل الدؤوب لمخاطبة السلطات والجهات المعنية حتى تحقيق هذا الهدف.