الرقص مع الشيطان!

تتلاقى القلوب وتتآلف، ويتبادل الأخلاء المودة، ثم فجأة يكتشف أحدهما أن الآخر لم يكن إلا شيطانًا في شكل إنسان، فيجهل كيف يتصرف وماذا يفعل. فيظل الاثنان يتعاملان مع بعضهما بشكٍّ ورِيبَة، كأنهما يرقصان رقصة الشيطان.

سأسرد هنا روايات شهدتها بنفسي تدور حول هذا المعنى.

القصة الأولى

عن شخصين نشآ في حي واحد، لعبا معًا ودرسا معًا حتى تخرجا، ثم تفرقت بهما السبل. أحدهما توجّه إلى إحدى الدول الإفريقية، والثاني اتجه نحو الخليج. تزوجا وأنجبا وكونا أسرًا، ثم فجأة تبدل حال أحدهما فعاد إلى السودان بعد أن ترك عمله في الدولة الإفريقية. التقيا في السودان، فشكا الصديق لصديقه ماله وحاله المزري، فوعده صديقه بخير، وبمجرد أن عاد إلى البلد الخليجي أرسل لصديقه إقامته وألحقه بنفس المؤسسة التي يعمل بها. وصل الصديق وبدأ العمل في نفس المؤسسة.

سارت الأمور على خير ما يرام حتى اكتشف الصديق أن صديقه الذي أحسن إليه ووفر له عملاً كريماً، ما هو إلا ثعبان سام، وأنه يكيد له كيدًا. أخبره أحد المقربين من صاحب المؤسسة أن صديقه ينقل عنه أخبارًا كاذبة يوغر بها صدر صاحب العمل. لم يصدق الأمر في البداية، ولكنه عندما لاحظ تغيرًا في تعامل صاحب العمل معه تيقن من صحة الأمر. كان وقع ذلك سيئًا عليه، وظل أيّامًا وليالي يتذوق مرارة الغدر والخيانة، لكنه لم يشأ أن يفاتح صديقه في الأمر حفاظًا على الود القديم. ومن هنا بدأت رقصة الشيطان، حتى شاء الله أن تنتهي، فقد مرض الصديق وعجز عن العمل، ثم ما لبث أن عاد إلى السودان، وهكذا شاء القدر أن يتدخل فيختم رقصة الشيطان ويسدل عليها الستار.

القصة الثانية

أيضًا عن صديقين يعملان في أسمى المهن. أحدهما تربطني به علاقة متينة من الود والإخاء. كان لصديقي هذا زميل عمل تطورت العلاقة بينهما فأصبحا مقربين جدًا حتى اغترب صديقي بينما بقي الآخر في السودان، ولكن كان التواصل بينهما مستمرًا على الدوام. في إحدى العطلات تقابلا، واستعادا ما انقطع بينهما من تواد والتراحم. وعندما فكر صديقي في بناء منزل في السودان، لم يجد خيرًا من صديقه ذلك ليكلفه الإشراف على تشييد المنزل. سلّمه كل الأوراق المطلوبة ومبلغًا محترمًا كبداية، ثم رجع إلى أرض الاغتراب آمنًا مطمئنًا. كان صديقي يرسل باستمرار مبالغ محترمة، وكانت الأخبار تأتيه من الصديق بأن كل شيء يسير على ما يرام. انتهى حفر الأساس ونهض البناء حتى السقف، وبدأ التشطيب، حتى انقطعت أخبار الصديق فجأة، فقرر زميلنا أن يسافر بنفسه ليتفقد الحال والأحوال. وصل السودان ومن المطار توجه إلى منزله ليراه على الطبيعة، ولكنه لم يستطع الوصول، فقد تغيرت المعالم وارتفع عمران شامل جعل من الصعب عليه الوصول لمنزله. في الصباح الباكر قصد صديقه الذي تفاجأ تمامًا بوصوله، وبعد السلام والكلام طلب من صديقه أن يصطحبه ليري المنزل، فتحجج الأخير بالمرض ووعده بأن يقوما بذلك بعد يومين. ومن هنا بدأت رقصة الشيطان، فيوم ابنه مريض، ويوم آخر مشغول بتسجيل ابنته في الجامعة، حتى اختفى تمامًا كأنه تبخر في الهواء! وحتى يومنا هذا لا أحد يعرف مكانه. توفي صديقي إلى رحمة الله وبقي الشيطان ربما يمارس هوايته في مكان آخر ضحية جديدة ورقصة جديدة في مكان جديد.

القصة الثالثة

حدثت في السبعينات، كانت العاصمة آنذاك تضج بالفرح والبهجة. كانت الحفلات الصاخبة تنتشر في الأندية، الفنادق، والحدائق العامة. كان صديقنا معجبًا بفتاة تربطه بها صلة نسب. كانا يلتقيان في المناسبات، وكان يعبر لها عن إعجابه بالنظرات والابتسامات والكلمات الرقيقة. كان يتحين الفرص لينفردا معًا، إذ كان يشعر حينها بسعادة غامرة ونشوة لا محدودة، وكان يحس أن الفتاة تبادله نفس المشاعر. حتى جاءت له الفرصة على طبق من ذهب، حيث كان هناك زواج في الأسرة، وجاءت الفتاة لحضور الحفل. كان الجو بديعًا وقد تناثرت الأضواء الملونة فأضفت على المكان منظرًا زاهيًا. وعندما بدأ الحفل، لم يشعر بنفسه إلا وقد توجه نحو الفتاة وطلب منها أن تصاحبه في الرقص. وقفت الفتاة بقامتها الفارعة وابتسامتها الوضيئة والنظرة الساحرة في عينيها، وبدأت ترقص أمامه. يقول إن الأمور سارت على ما يرام حتى انحسر ثوبها عن رأسها، فرأى منظرًا أفزعه جدًا… منظر شيطان رجيم يتمايل أمامه! تكرر المنظر كلما انحسر الثوب عن الرأس وظهر الشعر، فما كان منه إلا أن ولى الدُبر وترك الفتاة تقف حائرة لا تعرف ماذا حدث بالضبط!

يقول صاحبنا إنه كلما تذكر ذلك الموقف، تقفز إلى رأسه صورة شيطان يتراقص أمامه، فيستعيذ بالله ثلاثًا ثم يقرأ المعوذتين.

أما القصة الأخيرة

فمن “العيلفون”، مهد الطفولة ومرتع الصبا. في الجزء الجنوبي الغربي من “مسيد الشيخ إدريس ابن الأرباب”، كانت هناك مجموعة من الغرف الصغيرة المتراصة يقيم فيها أناس أتى بهم أهلهم للخليفة ليرقيهم رقية شرعية. كانوا مسالمين لا يؤذون أحدًا، صامتين في معظم الأوقات. من بين هؤلاء كان هناك واحد اشتهر بين الأطفال اسمه الحقيقي حسن، ولقبه الأطفال بـ”حسن شوش”، لا أدري لماذا، ربما لأنه كان مشوشًا دائمًا كثير التلفت، لكنه كان لا يستسيغ هذا اللقب خصوصًا إذا رُفِق بالسؤال عن الساعة، فكان الحوار كالآتي:

– (الساعة كم؟)

– (ساعة تسيعك وتسيع أيامك).

ثم ينطلق خلف الصبي الذي يطلق ساقيه للريح، ولا يلبث أن يبلغ به التعب مبلغًا فيتوقف وهو يلعن الصبي ومن خلفه.

في أحد الأيام صادفته أمام “دكان ود الأمين”، فصحت من بعيد: (الساعة كم؟). هذه المرة لم يرد، بل نظر نحوي بغضب فهربت من أمامه ناحية نفسي، ولم أشعر إلا بوقع أقدامه من خلفي. من شدة الخوف سلكت طريقًا متعرجًا بين زقاقات “حي القبة”، وكان خلفي تمامًا، ولكنه لم يستطع الإمساك بي، فقد كنت صغيرًا خفيف الحركة. وصلت المنزل وأنا ألهث بعد أن رقصت مع الشيطان شخصيًا!

غنى إبراهيم عوض من كلمات اللواء الطاهر إبراهيم فقال:

حرمت عيوني يا خاين رؤاك

وسعيت لي هلاكي بي أوسع خطاك

ولم تكن الأغنية عن خيانة حبيبة، وإنما خيانة صديق، وشي به لرؤسائه في الجيش فهرب إلى مصر، وبمجرد أن وطأت قدماه أرض الكنانة كتب هذه الأغنية.

وقال الشاعر:

أرجع زمان الأمس من صفحاتي

ما أجمل الأيام بعد فوات

مضت الأيام الجميلة، أيام الصداقة الحقة والوفاء.

وسلامتكم.

***

