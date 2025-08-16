لجنة أمن ولاية الخرطوم تكثف حملاتها لضبط الوجود الأجنبي والمُخالفات الأمنية بحضور وزير الدفاع

الخرطوم – السوداني

شارك وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون في اجتماع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان. وشهد الاجتماع، مناقشات موسعة حول تعزيز الأمن وتكثيف الحملات الأمنية لضبط الوجود الأجنبي، والمواتر المخالفة لأمر الطوارئ، والتصدي للعصابات المنظمة.

استهل الاجتماع، بتقديم اللجنة التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالعيد الحادي والسبعين لتأسيسها، حيث أشاد وزير الدفاع بالتنسيق المُحكم بين الأجهزة الأمنية في الولاية، مؤكداً أن أمن الخرطوم يتصدر الأولويات الوطنية. وشدد الفريق كبرون على ضرورة مواصلة جهود ضبط الوجود الأجنبي، وتشديد الرقابة على إيجارات الأجانب، والالتزام بقرارات إزالة العشوائيات لضمان استقرار الولاية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة، نتائج الحملات الأمنية الأخيرة، حيث تم ضبط 296 موتراً مخالفاً لأمر الطوارئ، وإحالة 56 من أصحابها للمحاكمة. كما تم الوقوف على بدء عملية ترخيص الركشات، والتي ستستمر لمدة شهر، مع التأكيد على إيقاف أي ركشة غير مرخصة بعد انتهاء المُهلة المحددة.

في سياق متصل، قدم والي الخرطوم، تنويراً شاملاً لوزير الدفاع حول أداء اللجنة الأمنية خلال الفترة الماضية، مستعرضاً قرار تكوين اللجنة العليا رقم (153) الخاص بتهيئة الولاية لاستقبال المواطنين، وأشار إلى التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية لإخلاء الولاية من الوجود الأجنبي غير القانوني، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة.

وأشادت اللجنة بجهود الخلية الأمنية التي نجحت في تفكيك تشكيل إجرامي متخصص في تزوير شهادات الأراضي، وضبط عدد من المولدات الكهربائية المستخدمة في أنشطة غير مشروعة. كما وقفت اللجنة على إنجازات الطوف المشترك، الذي تمكن من ضبط أكثر من 900 جهاز متنوع، و252 متهماً، بينهم 15 متعاونة مع المليشيا المتمردة.

وأكدت اللجنة على مواصلة الحملات الأمنية المكثفة للقضاء على الظواهر السلبية وضمان استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية لتحقيق الأهداف المنشودة.