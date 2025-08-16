بدء ضخ المياه في الخط الجديد لأحياء (الكلاكلات، وعد حسين، مايو، الأندلسات، أبو آدم، الدخينات، الفتيح، أم عشر والقبة) والهيئة تدعو المواطنين بعدم استخدام المياه المضخوخة في الشرب والطهي لمدة يومين

الخرطوم – السوداني

أصدرت هيئة مياه ولاية الخرطوم بياناً عاجلاً إلى سكان عدد من المناطق بالولاية، تشمل “الكلاكلات، وعد حسين، مايو، الأندلسات، أبو آدم، الدخينات، الفتيح، أم عشر، وأجزاء من القبة”، معلنةً عن بدء تشغيل الخط الناقل الجديد بقطر 20 بوصة لضخ المياه إلى هذه المناطق.

وأوضحت الهيئة أن المياه التي يتم ضخها حالياً تحتوي على نسبة مرتفعة من الكلور، وذلك كإجراء وقائي ضروري لتعقيم وتنظيف شبكة المياه بشكل كامل، بهدف ضمان جودة المياه وسلامة المواطنين. وأشارت إلى أن هذا الإجراء قد يتسبب في تغير طفيف في لون وطعم المياه، مع احتمال ظهور بعض العكارة خلال هذه الفترة.

وفي إطار حرصها على سلامة السكان، دعت الهيئة المواطنين إلى الامتناع عن استخدام المياه المضخوخة للشرب أو الطهي لمدة يومين من تاريخ هذا التنويه، وذلك حتى اكتمال عملية التعقيم وضمان استقرار جودة المياه.

كما ناشدت الهيئة السكان بضرورة التأكد من إغلاق جميع حنفيات المياه في المنازل المهجورة، لتجنب حدوث تسربات قد تؤدي إلى أضرار في المباني أو تصدعات.

ووجهت هيئة مياه ولاية الخرطوم الشكر لسكان المناطق المذكورة على تفهمهم وتعاونهم مع هذه الإجراءات، مؤكدةً حرصها على توفير مياه نظيفة وآمنة للجميع. وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة عملية الضخ والتعقيم لضمان استقرار الخدمة في أقرب وقت ممكن.