المريخ يبدأ حقبة جديدة تحت قيادة مجاهد سهل.. وأب جيبين يدعو للوحدة واستعادة الأمجاد

متابعات – السوداني

شهد نادي المريخ العريق، أحد أعمدة كرة القدم الأفريقية، لحظة تاريخية بانتخاب لجنة تسيير جديدة بقيادة المهندس مجاهد عبد الله سهل، لتتولى إدارة النادي في مرحلة حاسمة من تاريخه. جاء هذا الإعلان في أعقاب جهود مضنية من لجنة الانتخابات ولجنة الحوكمة، اللتين عملتا بجد لضمان اختيار قيادة تليق بمكانة النادي العريق، وسط تحديات وتساؤلات رافقت فترة التأخير في إتمام العملية الانتخابية.

وفي بيان رسمي أصدره الرئيس الأسبق للنادي، أيمن مبارك أب جيبين، قدم تهانيه الحارة لجماهير المريخ وللرئيس الجديد مجاهد عبد الله سهل، متمنياً له التوفيق في قيادة النادي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات. وأشاد أب جيبين بالجهود الكبيرة التي بذلها السيد عمر النمير، الرئيس السابق للجنة التسيير، مؤكداً أن الأخير سيظل ركيزة أساسية في تاريخ النادي بفضل إخلاصه وتفانيه.

وأوضح أب جيبين في بيانه أن التأخير في إعلان لجنة التسيير جاء نتيجة حرص لجنتي الانتخابات والحوكمة على ضمان خروج النتائج بما يخدم مصلحة النادي، رغم الضغوط الكبيرة التي واجهتاهما. وأكد أنه فضّل أن يكون آخر الخيارات المطروحة لتولي رئاسة النادي، معتبراً أن خدمته السابقة للمريخ كانت شرفاً عظيماً، لكنه جدد التزامه بدعم اللجنة الجديدة والوقوف خلف قيادة مجاهد عبد الله سهل بكل قوة.

وجدد أب جيبين دعوته لجماهير المريخ، وكل رموزه وأقطابه وإعلامييه، لتوحيد الصفوف ودعم اللجنة الجديدة لتتمكن من قيادة سفينة المريخ إلى بر الأمان. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه النادي تتطلب تكاتف الجميع لاستعادة ألق الفريق ومكانته كقوة ضاربة في الساحة المحلية والقارية.

كما قدم أب جيبين الشكر للدكتور جمال محمد عبدالله الوالي على دوره المحوري في دعم النادي، ولقيادات الدولة على حرصهم على استقرار المريخ، وخص بالذكر د. مزمل أبو القاسم لجهوده المستمرة في دعم الكيان الأحمر. واختتم بيانه باستحضار كلمات رمزية لشعراء المريخ، الدكتور عمر محمود خالد ومحمد عبد القادر كرف، ليؤكد على الهوية الشامخة للنادي وطموحات جماهيره.

يأتي تولي المهندس مجاهد عبد الله سهل رئاسة لجنة التسيير في وقت يتطلع فيه عشاق المريخ إلى استعادة الفريق لمكانته الريادية، بعد فترة شهدت اخفاقات إدارية وفنية. ومع دعم الجماهير والتزام القيادات الجديدة، يبدو أن المريخ على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد إليه بريقه وتؤهله لمنافسات قوية في البطولات المحلية والأفريقية.

ويترقب عشاق النادي الأحمر الخطوات الأولى للجنة الجديدة، التي ستتركز على تعزيز الاستقرار الإداري، ودعم الفريق الأول لكرة القدم، وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تعكس مكانة المريخ كأحد أكبر الأندية في المنطقة.

مع إعلان المجلس الجديد، يتطلع عشاق المريخ إلى أيام مشرقة تعيد للنادي هيبته وتاريخه العريق، مستلهمين شعار النادي الخالد: “عشت يا مريخ موفور القيم.. كجناح النسر يجتاح القمم”.