دراسة صادمة: ثمانية أفراد يمتلكون ثروة تعادل نصف ما يملكه سكان العالم

متابعات _ السوداني

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة “أوكسفام” الدولية عن فجوة هائلة في توزيع الثروة العالمية، حيث أظهرت أن ثمانية من أغنى أفراد العالم يمتلكون ثروات مجتمعة تعادل ما يملكه نصف سكان الكوكب، أي حوالي 4 مليارات شخص.

وفقًا للدراسة، التي استندت إلى بيانات مالية حديثة، يتصدر القائمة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، بثروة تقدر بـ423 مليار دولار. يليه مارك زوكربيرغ، مؤسس “ميتا”، بثروة تبلغ 224 مليار دولار، وجيف بيزوس، مؤسس “أمازون”، بثروة قدرها 220 مليار دولار. كما تضم القائمة لاري إليسون (206 مليار دولار)، وارن بافيت (158 مليار دولار)، برنارد أرنو (144 مليار دولار)، لاري بيج (143 مليار دولار)، وسيرجي برين (136 مليار دولار).

وأثارت الدراسة جدلًا واسعًا حول التفاوت الاقتصادي، حيث أشارت إلى أن هذه الثروات الهائلة، التي يمتلكها عدد قليل من الأفراد، تعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الكبرى. وتساءلت الدراسة في ختامها: “هل من الأخلاقي أن يمتلك 8 أشخاص ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان الأرض؟”، داعية إلى نقاش عالمي حول إعادة توزيع الثروة وتعزيز العدالة الاقتصادية.

وقد أثارت هذه الأرقام ردود فعل متباينة. ففي حين يرى البعض أن هذه الثروات هي نتيجة ابتكار ونجاح فردي، يعتقد آخرون أنها تعكس اختلالًا عميقًا في النظام الاقتصادي العالمي. ودعت “أوكسفام” إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل فرض ضرائب تصاعدية على الثروات الكبرى، للحد من هذا التفاوت المتزايد.