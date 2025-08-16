تدشين مشروع “النقد مقابل العمل” في محلية الخرطوم لتعزيز النظافة وتشغيل المواطنين

الخرطوم – السوداني

دشنت منظمة هيومن أبييل البريطانية، اليوم السبت، مشروع “النقد مقابل العمل” في محلية الخرطوم، بقطاعي الخرطوم وسط والصحافة وجبرة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشراكة مع هيئة نظافة ولاية الخرطوم، وبالتنسيق مع محلية الخرطوم.

وأوضح عبد الباري حسن، مدير المشروع بمنظمة هيومن أبييل، أن المشروع يستهدف 1400 مواطن من محلية الخرطوم، ويركز على نظافة وإصحاح البيئة وتجميل عدد من الشوارع الرئيسية والمواقع العامة.

وأشار إلى أن المحلية تم تقسيمها إلى ثمانية قطاعات، يضم كل قطاع 175 فرداً، منهم 150 من المجتمع المحلي و25 من المحلية. وأضاف أن المشروع يتضمن إزالة التراكمات والأوساخ ونقلها إلى المكبات التي تحددها المحلية، مؤكدًا أن كل عامل سيحصل على استحقاق مالي مقابل عمله خلال فترة المشروع التي تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تحسين بيئة القطاعات المستهدفة وتوفير فرص عمل لدعم الأسر المتضررة من الحرب.

وأكملت المنظمة كافة التجهيزات اللازمة، بما في ذلك تسجيل المستفيدين من أحياء محلية الخرطوم وتوفير معدات العمل. من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، بجهود منظمة هيومن أبييل الإنسانية في تقديم الخدمات الإغاثية للمتضررين من الحرب في العاصمة وعدد من الولايات. ووصف المشروع بأنه “يضرب عدة عصافير بحجر واحد”، لما يحققه من تشغيل المواطنين وإصحاح البيئة في آن واحد.

وخلال إطلاق المشروع بمنطقة امتداد الدرجة الثالثة، أكد البشير أن المشروع يُعد الأكبر من نوعه بعد الحرب، حيث يجمع بين توفير فرص عمل بأجر مجزٍ وتحسين البيئة في أحياء المواطنين. وأوضح أن المشروع يتماشى مع توجيهات مجلس السيادة وولاية الخرطوم لتهيئة بيئة سليمة لعودة المواطنين، من خلال إزالة آثار الحرب، تعزيز النظافة، إصحاح البيئة، مكافحة نواقل الأمراض، ودرء آثار موسم الخريف.

كما أثنى البشير على دور المركز القومي لمكافحة الألغام الذي يرافق المشروع بعمليات تطهير المناطق المستهدفة من مخلفات الحرب والأجسام الخطرة، مشيداً باختيار محلية الخرطوم كميدان لتنفيذ هذه المبادرة الرائدة.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود إعادة إعمار وتأهيل ولاية الخرطوم، وتعزيز الاستقرار البيئي والاقتصادي للمواطنين المتضررين من النزاعات.