فيديو .. د. كامل إدريس يوجه رسائل بالإسبانية للشعب الكولومبي لوقف تجنيد المرتزقة وارسالهم إلى السودان

بورتسودان – السوداني

وجه رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، رسائل مفتوحة باللغة الإسبانية إلى الشعب الكولومبي، داعياً إياه إلى التدخل العاجل لوقف تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى إقليم دارفور، لخوض الحرب ضمن صفوف ميليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني.

وأكد كامل في رسائله أن هذه الأنشطة تهدد استقرار السودان وتُعيق جهود السلام، مشيراً إلى أن تورط المرتزقة يُفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.

د. كامل تحدث مباشرة إلى الشعب الكولومبي، مستعرضاً معاناة المدنيين في دارفور جراء العنف المستمر. وقال: “إننا نناشد ضميركم الإنساني لوقف أي أنشطة تُسهم في تجنيد أو إرسال مرتزقة إلى أراضينا. شعب السودان يتطلع إلى السلام والاستقرار، ونثق بأن الشعب الكولومبي الشقيق، بتاريخه العريق في السعي نحو السلام، سيشاركنا هذه الرؤية”.

وأضاف كامل أن السودان يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي مع كولومبيا ودول أمريكا اللاتينية الأخرى، لكن ذلك يتطلب وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات المسلحة التي تُغذي الصراع في دارفور.

كما دعا الحكومة الكولومبية إلى التحقيق في التقارير التي تشير إلى تجنيد مواطنين كولومبيين من قبل شبكات دولية للعمل كمرتزقة في السودان.