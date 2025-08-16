شبكة أطباء السودان: مقتل 31 شخصاً وإصابة 13 آخرين جراء قصف مدفعي للدعم السريع على معسكر أبوشوك

الخرطوم: السوداني

قُتل 31 شخصاً، بينهم 7 أطفال وامرأة حامل، وأصيب 13 آخرون جراء قصف مدفعي للدعم السريع على معسكر أبوشوك بشمال دارفور، حيث تم إسعاف المصابين لتلقي العلاج وسط ظروف إنسانية وصحية بالغة السُّـوء.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيانٍ، اليوم السبت، بأشد العبارات، هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها الدعم السريع صباح اليوم، باستهدافه بالقصف المدفعي المتعمد لمعسكر أبوشوك للنازحين، وتُؤكِّـد بأنّ هذا الهجوم يأتي في وقت يعاني فيه المعسكر من نقص حاد في الدواء والكادر الطبي والغذاء جراء الحصار المُطبق من قِبل الدعم السريع على مدينة الفاشر، ما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ويُعرِّض حياة آلاف النازحين من النساء والأطفال للقتل البطئ.

واعتبرت الشبكة أنّ استمرار هذه الجرائم التي تمارسها الدعم السريع بشمال دارفور ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، وتعتبر استهداف المدنيين في أماكن نزوحهم المحمية دولياً، انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

تطالب الشبكة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال الضغط على قيادات الدعم السريع والتحرك الفوري لإغاثة الضحايا وتوفير المستلزمات الطبية والغذائية بشكل عاجل.