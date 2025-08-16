بدء حملة النظافة وإزالة المُخالفات بمحلية أم درمان تشجيعًا لعودة المواطنين

الخرطوم: السوداني

دشّن المدير التنفيذي لمحلية أم درمان، سيف الدين مختار، بحضور قائد سلاح المهندسين اللواء ظافر عمر عبد القادر، وبالشراكة مع وحدة سلاح المهندسين، أعمال حملة النظافة وإزالة المُخالفات بالمحلية.

وأوضح سيف الدين أن الحملة بدأت بأعمال النظافة وتجميل الشوارع المحيطة بسلاح المهندسين وحتى نهاية شارع الجامعة الإسلامية، بمشاركة المقاومة الشعبية وآليات المحلية والمستَنفَرين والمستَنفَرات بمعسكر الفتيحاب، وذلك بهدف المساهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتزيين الشوارع، وإزالة العربات ومُخلّفات الحرب ابتداءً من كرين المهندسين.

وأشاد سيف الدين بالجهود المبذولة من وحدة سلاح المهندسين ودعمها للحملة بالآليات والعربات، مؤكداً الدور الكبير للمقاومة الشعبية في الفتيحاب واستنفار همم الشباب للمساهمة الفاعلة في إعادة تهيئة البيئة والشوارع ومجاري المياه وإزالة النفايات والأنقاض.

من جانبه، أكد اللواء ظافر عمر عبد القادر، قائد سلاح المهندسين، التزامه بدعم المبادرة بشكل مستمر عبر الآليات ومُعينات النظافة، مُشيداً بتضافر جهود أهالي الفتيحاب واستجابتهم لكل مُبادرة تسعى للإعمار، مُعلناً استمرار الحملة لتغطية كافة أحياء المحلية وصولاً إلى الحدود مع ولاية النيل الأبيض.