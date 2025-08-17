سهل رئيس نادي المريخ يتعهد ببذل كل الجهود لرفعة النادي وتحقيق طموحات جماهيره العظيمة

الخرطوم – السوداني

أعلن نادي المريخ اليوم عن تنصيب المهندس مجاهد عبد الله سهل رئيساً للجنة التسييرية لنادي المريخ السوداني، في خطوة طال انتظارها من قبل جماهير النادي العريق، وسط توقعات بمرحلة جديدة من التطوير والاستقرار.

وفي أول تصريح رسمي له عقب التنصيب، وجه المهندس سهل تحية خاصة إلى الشعب السوداني، مشيداً بتضحياته وصموده، قبل أن يخص جماهير المريخ بكلمات التقدير والامتنان لدعمها المتواصل للنادي في مختلف الظروف. وقال في بيانه: “تلقيت بكل الفخر والاعتزاز قرار تنصيبي رئيساً لمجلس تسيير نادي المريخ، وأتعهد ببذل كل الجهود لرفعة النادي وتحقيق طموحات جماهيره العظيمة”.

وأكد سهل، الذي يُعد من كبار رجال الأعمال في قطاع النفط وعلوم التكنولوجيا، أن اللجنة التسييرية ستعمل بشفافية تامة، مع إشراك الجماهير في كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة النادي.

وأضاف: “سنعمل مع المجموعة المختارة على التعامل مع جميع الملفات بما يحقق الأهداف المنشودة، ونتطلع إلى تسليم الأمانة إلى أهلها في أقرب وقت ممكن”.

وأشار البيان إلى أن اختيار سهل جاء بعد مداولات مكثفة مع قيادات وشباب المريخ، مما يعكس توافقاً واسعاً على قيادته للمرحلة المقبلة. ويأتي هذا التعيين في ظل تحديات كبيرة تواجه النادي، سواء على المستوى الإداري أو الفني، حيث يتطلع عشاق المريخ إلى استعادة مكانة النادي المحلية والقارية.

ويتوقع المراقبون أن يساهم خبرة سهل الواسعة في قطاع الأعمال والتكنولوجيا في تعزيز البنية التحتية للنادي، وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تحسين الأداء الإداري والرياضي. وتترقب الجماهير خطوات اللجنة التسييرية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الفريق الأول لكرة القدم وتسوية الملفات العالقة.