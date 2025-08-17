وزير العدل يؤكد على تفعيل الاتفاقيات القضائية مع السعودية

بورتسودان – السوداني

استقبل وزير العدل د. عبد الله درف، اليوم الأحد، في مكتبه، سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن بن جعفر، بحضور وكيلة وزارة العدل هويدا علي عوض الكريم.

وأكد الوزير خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى العلاقة الخاصة التي تربط وزارتي العدل في البلدين.

وأعرب عن حرص السودان على تعزيز هذه العلاقة من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وعلى رأسها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وتناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز التعاون في المجالات العدلية والقضائية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأطر القانونية المشتركة.

من جانبه، قدم السفير السعودي التهنئة للوزير بمناسبة تقلده منصب وزير العدل في حكومة الأمل، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه. وأشار إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارتي العدل في البلدين، مع التركيز على تطوير التنسيق في المجالات العدلية لدعم العلاقات الثنائية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، خاصة في القطاع القضائي، لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الشعبين الشقيقين.