المركزي ينفي تجميد حسابات شركة تاركو

الخرطوم: السوداني

نفى بنك السودان المركزي، صحة الخطاب المتداول على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والخاص بـ“تجميد حسابات شركة تاركو للطيران”.

وأكد البنك المركزي أن الخطاب المذكور مزوّر ولا أساس له من الصحة، وأن كافة قرارات البنك وإجراءاته الرسمية تعلن حصراً عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي، سواء الموقع الإلكتروني أو إعلام البنك أو قنوات التواصل المعتمدة مع المصارف.

وحذّر البنك من تداول مثل هذه الخطابات المفبركة، وأكد احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء نشر أو تزوير مثل هذه المستندات.