إعادة تشغيل جهاز قسطرة القلب بمستشفى أم درمان التعليمي

الخرطوم: السوداني

أعلن مستشفى أم درمان التعليمي، عن إعادة تشغيل جهاز قسطرة القلب الداخلية اليوم، بعد فترة من التوقف نتيجة تعرضه للتدمير والنهب من قِبل المليشيات المتمردة.

وجاءت إعادة التشغيل بدعم وتعاون مع المركز القومي لأمراض القلب، في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وضمان عودة الخدمات الطبية المتقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور عبد المنعم علي القاسم المدير العام لمستشفى أم درمان، أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي، إذ يتيح الجهاز إجراء عمليات القسطرة القلبية وتشخيص أمراض القلب بدقة، ما يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل الحاجة لتحويل الحالات الحرجة إلى مراكز أخرى.