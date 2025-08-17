الحركات المسلحة تغلق مكاتبها بالعاصمة وترحيل 1550 أجنبياً

متابعات ـ السوداني

اعلن رئيس لجنة إخلاء العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية، عن شروع قادة حركات الكفاح المسلح بإغلاق مكاتب التجنيد في ولاية الخرطوم، تنفيذاً لقرار إخلاء العاصمة من الجماعات المسلحة.

وأضاف فى تقرير له أن قادة تلك الحركات “تجاوبوا بشكل واسع” مع الضوابط المعمول بها لإخلاء العاصمة من كافة المظاهر العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة البرهان.

وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم جابر، اجتماعًا للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بالخرطوم اليوم.

وشارك في الاجتماع الفريق ركن حسن داؤود كبرون كيان وزير الدفاع، والفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، بجانب أعضاء اللجان المختصة.

واستعرض مدير شرطة ولاية الخرطوم ورئيس غرفة العمليات المركزية، تقارير تضمنت تأمين (11) معبرًا داخل الولاية، إضافة إلى (7) معابر على الطرق القومية.

وأشار إلى تسجيل (15) ضبطية مختلفة، منها (9) بمحلية جبل أولياء، بالإضافة إلى ضبط (995) من المنهوبات عبر الأطواف المشتركة التي تعمل في محليات الولاية.

وأكد التقرير على انتشار (194) موقعًا للشرطة المجتمعية بمحليات ولاية الخرطوم، بجانب (102) قسم من أقسام الشرطة الجنائية المنتشرة في الولاية. كما أشار إلى وجود تنسيق كامل مع النيابة العامة لضمان سرعة البت في البلاغات وتخفيف الضغط على المحاكم.

وناقش الاجتماع قضية الوجود الأجنبي غير الشرعي للاجئين. وأكد معتمد اللاجئين وجود خطة متكاملة لترحيل اللاجئين وضبط الأجانب المخالفين، بجانب تنفيذ حملات منظمة للسيطرة على الوجود الأجنبي الذي يمثل تهديدًا للسلم المجتمعي.

وأشار إلى تقسيم الولاية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل الخرطوم وأم درمان وبحري، مع تنفيذ حصر ميداني داخل الأحياء السكنية.

حيث جرى ترحيل (473) أسرة تضم (1550) فردًا، ضمن خطة لتقليل الضغط الناتج عن الوجود الأجنبي في المناطق السكنية. كما شددت الخطة الإعلامية المصاحبة على إنتاج برامج توعوية لبث الطمأنينة وسط المجتمع وتعزيز الاستقرار، إلى جانب التوعية بخطورة الوجود الأجنبي غير الشرعي وأثره المباشر على الأمن الداخلي.

وأكدت اللجنة الإعلامية أنها بصدد إطلاق برامج متكاملة للتصدي للشائعات التي تستهدف المجتمع السوداني، بجانب نشر الوعي حول الجهود الحكومية لإعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة الخرطوم، وضمان عودة الحياة الطبيعية في أحياء الولاية.