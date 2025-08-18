بروف لطفي الذي أعرفه

أسأل الله أن يرحم أستاذنا وفخرنا في مضارب التعليم الطبي، ويجعل ما قدمه شفيعًا له يا رب العالمين.

ثلاث محطات كانت لي معه شأن، هذا الأستاذ المهاب ذو الخبرة الواسعة والمعرفة في مجال التعليم الطبي، مما لا يسبقه عليها الكثيرون.

أول لقاء لي معه كان عندما زار قسم طب الأسرة والمجتمع، وتعرّف علي كأخصائي في الإحصاء الحيوي، وسألني إذا كنت أرغب في الانضمام إلى جامعة الملك فيصل بالخبر، وكان ذلك في شهر يونيو ٢٠٠٩م. وحقيقةً كنت في ظرف مالي حرج، وعليّ كثير من الديون، بسبب انفعالي في محاولة إكمال بناء منزلي بحي شمبات مربع ١٨، وكنت في حاجة لتسديد الديون التي تراكمت على عاتقي، ولم يكن لي إلا دخل جامعة الخرطوم حينئذٍ. أبديت الموافقة. بعد أسبوع من تلك المقابلة زارنا مرة أخرى وطلب مني لقاءً في فندق هيلتون لمقابلة أستاذ حسين الظهراني من كلية الطب في جامعة الملك فيصل.

في الوقت المحدد ذهبت إلى فندق هيلتون، وكان في انتظاري بروفيسور لطفي والدكتور حسين الظهراني. قدمني بروف لطفي للدكتور حسين، وذهب مباشرة، تاركًا إياي مع الدكتور حسين.

تحدث الدكتور حسين الظهراني عن سمعتي الأكاديمية ورغبة كلية الطب بجامعة الملك فيصل، وبالتحديد الانضمام إلى قسم طب الأسرة والمجتمع في كلية الطب، وأذكر جيدًا أن العرض المقدم للأستاذ المشارك كان ٢٠ ألفًا و٥٤٥ ريالًا كراتب مع توفير السكن من الجامعة. في تلك اللحظة لم أكن على علم ما إذا كان هذا المبلغ كبيرًا أم صغيرًا، لكن الأهم أن جامعة الخرطوم كانت حلم كل من تخرج فيها أن يصبح أستاذًا فيها، وفي تلك اللحظة فكرت، لأنني لم يكن لي إلا ٤ سنوات في القسم وبدأنا مشاريع واعدة فيه. وضعت الموافقة بشرط موافقة الجامعة على منحي إجازة بدون راتب، لأن الفترة التي قضيتها لا تسمح لي بالغياب إلا بهذا الشرط. وفي تلك اللحظة حضر بروفيسور لطفي وتدخل في النقاش، ظنًا منه أنني متردد لأن العرض بسيط، ودون أي تردد قال الدكتور حسين الظهراني: “أنت خايف من شنو؟ أنا عندي السلطة أزيدك ٣ آلاف ريال بدل تخصص نادر”، وقال لي: “حتى الأطباء لا نمنحهم هذا الراتب.” وهنا وافقت مباشرة على العرض بعد أن أقنعني بروفيسور لطفي، وحكى سيرته الطويلة في إنشاء كلية الطب بجامعة الملك فيصل، وهو فعلاً أحد أيقوناتها وقتئذ.

المحطة الأخرى كانت عند استقبالي في كلية الطب بين الأساتذة السودانيين، حيث درج الأساتذة بجامعة الملك فيصل على عقد حفلة وداع واستقبال للأساتذة المنضمين والمغادرين، وكان على رأس هذا الاحتفال بروفيسور لطفي، أما مودعًا ذاكراً سيرة سريعة عن المودع والمستقبل. وكم كانت دهشتي عندما تحدث عني وأذهلني بالمعلومات التي جمعها عني، لم يجمل شيئًا ولم يزيد، مع تمنياته لي بالتوفيق. وكانت لعلاقته مع عميد كلية الطب بروفيسور الألمعي وبروفيسور عبد الله الربيش مدير الجامعة، وهم من طلابه، أثر كبير، فعندما عرفني بهم وجدت من البداية تعاملًا خاصًا جدًا من عميد كلية الطب ومن مدير الجامعة. لطفي كان يساعد السودانيين كثيرًا، ويقف إلى جانبهم، ويسهل لهم كل أمورهم، وكان مسموعًا ومقدّرًا جدًا على كل المستويات، وحتى في البيت الأميري في الشرقية. فهو ليس فقط مؤسسًا، بل درس كل ما لحق بالكلية سواء من السعوديين أو السودانيين، فهو ربان كل شيء يتم بالجامعة.

أما آخرها فكانت عندما أكملت الـ٥ أعوام بجامعة الدمام، حيث تغير اسمها فأصبحت جامعة الدمام ثم تغيرت إلى جامعة الإمام عبدالرحمن بالخبر. كنت لي سمعة جيدة طيلة الخمس سنوات، شاركت في كثير من نشاطات الجامعة، وكان لي عدد منشورات ملحوظ بحكم تخصصي. كنت منفتحًا على كل الأقسام، مما ترك لي سمعة جيدة. حاول الجميع ثنيني عن الاستقالة، إلا أنني كنت مصرًا على ذلك لشيء كنت أعلمه، ولكن هنا ليس مجال التفصيل فيه. المهم، جلس معي بروف لطفي أكثر من مرة حتى أعود عن الاستقالة، ولكنني كنت مصرًا على الرحيل. وعند إصراري على الذهاب، كان أيضًا في وداعي بروف لطفي، وهو الذي كرمنا. وأذكر جيدًا في حفلة وداعي، كنا مودعين بروفيسور إدريس أستاذ علم النفس الذائع الصيت، وهو من مؤسسي قسم علم النفس بجامعة الملك فيصل، وشخصيًا، وطرأ علينا بروف لطفي بإطراء أنا لا أستحقه.

الله يرحمه، كان جادًا وأستاذًا بمعنى كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. الجلوس معه محاضرة، وكلامه كله ومواقفه التي يسردها، ما لك إلا أن تتعلم منها. كان أهم ما فيه أن أينما رأيته تتذكر السودان، لأنه كان لا يلبس إلا الجلابية والعمة والشال مكتمل الزي السوداني. وكان محاضر المحاضرات، كل السعوديين الذين التقوا به كانوا يقبلون جبينَه، هكذا كانت سيرته، وكان يحب السودان ويعشقه. كم مرّة عرض عليه الجواز السعودي، لكنه عاش سودانيًا ومات سودانيًا، تاركًا أثرًا كبيرًا حيث كان.

اللهم اغفر له وارحمه واجعل أعماله شفيعة له، وتقبله عندك من الشهداء، فهو غريب الديار وقلبه معلق بالسودان.

العزاء موصول لكل أطباء السودان وطلابه في جميع أنحاء العالم، أعرف كم يكون الحزن عليه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.