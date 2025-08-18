الرئيس الكولومبي يستجيب لنداء د. كامل إدريس ويدعو لوقف إرسال المرتزقة إلى دارفور

بوغوتا – السوداني

في خطوة لافتة، تفاعل الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، مع رسالة وجهها رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس إلى الشعب الكولومبي والشعوب الناطقة بالإسبانية، داعياً إلى وقف إرسال مرتزقة كولومبيين للقتال في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة في السودان، والتي ترتكب انتهاكات وجرائم حرب ضد المدنيين في مدينة الفاشر بإقليم دارفور ومناطق أخرى في السودان.

وأعاد الرئيس الكولومبي بيترو، ليل الإثنين، نشر رسالة رئيس الوزراء السوداني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مصحوبة بتعليق قال فيه: “رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يخاطب الأمة الكولومبية. أوقفوا الارتزاق في كولومبيا. أيها الجنود والضباط السابقون الشباب، لا تبخلوا. حاربوا من أجل وطنكم، لا تموتوا في حروب خارجية”.

يذكر ان رسالة رئيس الوزراء إدريس، التي وجهها باللغة الإسبانية، جاءت في سياق الأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان، حيث تتعرض مدينة الفاشر لحصار مشدد من قبل ميليشيا الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل وتشريد آلاف المدنيين. وأشار إدريس في رسالته إلى أن مشاركة مرتزقة أجانب، بمن فيهم كولومبيون، في هذه الصراعات تُفاقم المعاناة وتُعرقل جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وتأتي استجابة الرئيس بيترو في إطار سياساته التي تركز على تعزيز السلام والعدالة الاجتماعية، في بلاده، حيث دعا الجنود والضباط السابقين إلى توجيه طاقاتهم نحو بناء كولومبيا بدلاً من المشاركة في نزاعات خارجية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود بيترو للتصدي لظاهرة الارتزاق، التي أثارت جدلاً واسعًا في كولومبيا، خاصة مع تقارير سابقة عن تجنيد مواطنين كولومبيين للقتال في مناطق نزاع مثل أوكرانيا والسودان.

من جانبهم، رحّب ناشطون سودانيون بالموقف الكولومبي، معتبرين أن هذا التفاعل قد يُسهم في الحد من تدفق المرتزقة إلى السودان.