تعيين اللواء عباس محمد نائباً لمدير جهاز المخابرات العامة

بورتسودان – السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً رسمياً بتعيين اللواء عباس محمد بخيت نائباً لمدير جهاز المخابرات العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز هيكلية الجهاز ودعم دوره في حفظ الأمن القومي.

ويمتلك اللواء عباس محمد بخيت سجلاً مهنياً حافلاً، حيث شغل منصب مدير إدارة المخابرات الخارجية، وتولى ملف الأمريكيتين، بالإضافة إلى إدارته لمحطة واشنطن لدورتين متتاليتين. كما لعب دوراً بارزاً في وحدة مكافحة الإرهاب العابر للحدود والإتجار بالبشر، مما يعكس خبرته الواسعة في المجالات الأمنية والاستخباراتية.

ويأتي هذا التعيين في إطار استكمال هيكلية جهاز المخابرات العامة، الذي يترأسه الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ويعاونه الفريق محمد اللبيب كنائب أول. ويُتوقع أن يسهم اللواء عباس بخيت بخبراته المتراكمة في تعزيز كفاءة الجهاز ودعم جهوده في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد، تطورات سياسية وأمنية دقيقة، مما يبرز أهمية تعزيز الأجهزة الاستخباراتية لضمان الاستقرار والأمن الوطني.