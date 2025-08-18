الفريق أول البرهان يصدر قرارات بتشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة وترقيات وتعيينات عسكرية

الخرطوم – السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، سلسلة قرارات هامة تتعلق بإعادة هيكلة رئاسة هيئة الأركان وترقيات وتعيينات في صفوف القوات المسلحة، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والفاعلية في الأداء العسكري.

بموجب القرارات، تم تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة على النحو التالي:

– الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، رئيساً لهيئة الأركان.

– الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

– الفريق مهندس د. ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب.

– الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر درجام، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة.

– الفريق الركن محمد علي أحمد صبير، رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية.

– الفريق الركن مالك الطيب خوجلي النيل، نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

كما شملت القرارات تعيينات جديدة في مناصب قيادية عليا، وهي:

– الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد، مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

– الفريق طيار ركن علي عجبنا جمودة محمد، قائداً للقوات الجوية.

– الفريق طبيب زكريا إبراهيم محمد أحمد، مديراً للإدارة العامة للخدمات الطبية.

– اللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر، قائداً لقوات الدفاع الجوي.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة قرارات بترقية عدد من الضباط إلى رتبة الفريق أول مع إحالتهم إلى التقاعد بالمعاش، وهم:

– الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي.

– الفريق الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي.

– الفريق طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين.

تسري جميع القرارات المذكورة أعلاه اعتباراً من يوم 17 أغسطس 2025، وفقاً لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن رئاسة مجلس السيادة.