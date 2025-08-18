إعادة تشكيل رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة وترقيات وإحالات للمعاش لقادة الأسلحة

‏الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات تم بموجبها تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة على النحو التالي:

الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان.

الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

الفريق مهندس د. ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب.

الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة.

الفريق الركن محمد علي أحمد صبير، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

الفريق الركن مالك الطيب خوجلي النيل، نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

وبحسب بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، اليوم الاثنين، تمت الترقيات والتعيينات التالية:

الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد، مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

الفريق طيار ركن علي عجبنا جمودة محمد، قائداً للقوات الجوية.

الفريق طبيب زكريا إبراهيم محمد أحمد، مديراً للإدارة العامة للخدمات الطبية.

اللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر، قائداً لقوات الدفاع الجوي.

وأصدر البرهان قرارات بترقيات وإحالات للمعاش لكل من الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي وترقيته لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش،

ترقية الفريق الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.

ترقية الفريق طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.