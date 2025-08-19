قرار بإفراغ وسط الخرطوم من شارع النيل شمالاً إلى حديقة القرشي جنوباً ومنطقة المقرن غرباً الى القيادة العامة شرقاً وإنشاء عاصمة إدارية جديدة

الخرطوم – السوداني

أعلنت لجنة نقل المرافق الحكومية عن قرار إخلاء منطقة وسط الخرطوم، التي تمتد من شارع النيل شمالاً إلى حديقة القرشي جنوباً، ومن منطقة المقرن غرباً إلى القيادة العامة شرقاً، بهدف إعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية تتماشى مع تطلعات التنمية العمرانية. وأوصت اللجنة بالبدء الفوري في إنشاء عاصمة إدارية جديدة لتكون مركزاً للمؤسسات الحكومية.

وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس اللجنة، الفريق الركن د. محمد الغالي، أن اللجنة أكملت تقريرها النهائي الذي يتضمن مقترحات نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مقرات بديلة داخل ولاية الخرطوم. وأكد أن اللجنة ستصدر توجيهات ملزمة للجهات الحكومية المعنية لوضع خطط تنفيذية دقيقة لضمان سلاسة العملية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة هيكلة المنطقة الوسطى لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري الحديث.

ترأس الاجتماع الذي عُقد اليوم عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بحضور أعضاء لجنة نقل المرافق الحكومية والمواقع الاستراتيجية. ويأتي هذا القرار ضمن أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، في ظل التحديات التي تواجهها العاصمة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاورات مكثفة مع الجهات ذات الصلة لتحديد المواقع البديلة ووضع جدول زمني للتنفيذ.