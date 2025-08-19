والي البحر الأحمر يوجِّه بدمج وإخلاء المدارس لبداية العام الدراسي الجديد

يورتسودان: السوداني

وجّه والي ولاية البحر الأحمر، الفريق مصطفى محمد نور باتخاذ إجراءات عملية لدمج وإخلاء المدارس، مع تحديد المؤسسات التعليمية التي يمكن استغلالها كمراكز إيواء للنازحين، إلى جانب تجهيز المدارس الأخرى لبدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوالي بمكتبه اليوم مع لجنة الطوارئ الإنسانية وقطاع التعليم وممثلي المنظمات العاملة في مجال الإيواء.

وأوضح الرشيد أحمد سليمان رئيس لجنة الطوارئ الإنسانية في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) أنّ الاجتماع ناقش آلية فتح المدارس وإخلائها من النازحين في بعض المواقع، مع إعادة توزيعهم في مدارس محددة، على أن تتم صيانة وتأهيل المدارس المخصصة للدراسة قبل انطلاقة العام الدراسي.

وأكد سليمان أن اللجنة ستعقد اجتماعات متواصلة مع المنظمات وقطاع التعليم والجهات الداعمة كافة، لضمان تنفيذ توجيهات الوالي وإنزالها على أرض الواقع.